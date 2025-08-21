Atividade empresarial dos EUA acelera em agosto com impulso da indústria, mostra PMI

(Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos acelerou em agosto, liderada pelo ressurgimento do setor industrial com o maior crescimento das encomendas em 18 meses, segundo uma pesquisa de gerentes de compras divulgada nesta quinta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar para os EUA da S&P Global, que acompanha os setores industrial e de serviços, subiu para 55,4 neste mês, o nível mais alto desde dezembro, em comparação com 55,1 em julho. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

"Uma forte leitura preliminar do PMI para agosto aumenta os sinais de que as empresas dos EUA têm desfrutado de um terceiro trimestre forte até agora", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence, em nota. "Os dados são consistentes com expansão da economia a uma taxa anualizada de 2,5%, acima da expansão média de 1,3% observada nos dois primeiros trimestres do ano."