Blau Farmacêutica projeta salto em mercado endereçavel com novos produtos

SÃO PAULO (Reuters) - A Blau Farmacêutica estima ampliar de R$2 bilhões para cerca de R$6 bilhões o tamanho do mercado total que seus produtos poderão capturar nos próximos anos com lançamentos de novos medicamentos da empresa focados principalmente em anticorpos produzidos em laboratório, os chamados anticorpos monoclonais.

A companhia, que viu o lucro líquido crescer quase 33% no 2º trimestre sobre um ano antes, para R$63 milhões, afirmou em apresentação ao mercado nesta quinta-feira que o chamado mercado endereçavel pelos lançamentos entre 2022 e 2024 foi de R$2 bilhões, mas que tem medicamentos submetidos à aprovação pela Anvisa que somam um potencial de R$3,1 bilhões, incluindo os R$200 milhões potenciais relacionados aos lançamentos deste ano.

No período de 2028 a 2030, a empresa calcula em cerca de R$6 bilhões o tamanho do mercado endereçavel por seus produtos, uma conta que considera anticorpos monoclonais não submetidos à agência reguladora.