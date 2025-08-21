Boeing negocia venda de até 500 aviões para a China, segundo Bloomberg News

A Boeing não quis comentar o assunto com a Reuters.

Um negócio tão grande seria um avanço para a Boeing no segundo maior mercado de aviação do mundo, onde os pedidos estão parados em meio às tensões comerciais entre os EUA e a China.

Isso também ajudaria a Boeing a diminuir a diferença em relação à rival Airbus , que tem se destacado muito na China nos últimos anos.

As autoridades chinesas começaram a consultar suas companhias aéreas domésticas sobre suas necessidades de aeronaves da Boeing, segundo a reportagem.

As compras de jatos têm sido cada vez mais mencionadas nas visitas diplomáticas de Trump este ano.

Durante sua viagem ao Oriente Médio no início deste ano, a Boeing garantiu alguns de seus maiores pedidos de todos os tempos, com a Catar Airways concordando em comprar 160 jatos de fuselagem larga, além de opções para mais 50, juntamente com motores GE Aerospace , em um pacote avaliado em cerca de US$96 bilhões.