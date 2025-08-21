Bostic ainda vê um único corte de juros pelo Fed este ano em meio a incertezas

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira que ainda acredita que o banco central dos Estados Unidos pode cortar sua taxa de juros uma vez este ano, mas há muita incerteza em torno dessa visão.

Bostic disse que a previsão que ele ofereceu mais cedo neste ano de um corte "ainda está mais ou menos onde estou", falando ao Metro Atlanta Chamber.