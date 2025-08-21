Bostic ainda vê um único corte de juros pelo Fed este ano em meio a incertezas

Por Michael S. Derby
NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira que ainda acredita que o banco central dos Estados Unidos pode cortar sua taxa de juros uma vez este ano, mas há muita incerteza em torno dessa visão.
Bostic disse que a previsão que ele ofereceu mais cedo neste ano de um corte "ainda está mais ou menos onde estou", falando ao Metro Atlanta Chamber.
"Mas eu diria apenas que, no mundo de hoje, toda estimativa ou previsão pontual tem uma ampla banda de confiança em torno dela e, portanto, não estou preso a nada", acrescentou.
(Reportagem de Michael S. Derby)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.