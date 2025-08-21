Bruno Moretti é o mais cotado para presidir conselho da Petrobras, diz fonte

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti, é o mais cotado para assumir a presidência do conselho de administração da Petrobras, com a renúncia de Pietro Mendes da posição na véspera, disse uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters.

Essa pessoa, que falou na condição de anonimato, afirmou que o nome de Moretti, já integrante do conselho da Petrobras, está sendo defendido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e "tem simpatia do presidente Lula".

A informação sobre a preferência de Moretti dentro do governo para o cargo de chairman da Petrobras foi publicada mais cedo por meios de comunicação como Broadcast e pelo Valor Econômico.