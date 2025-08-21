Collins, do Fed, sinaliza abertura para cortes nas taxas já no próximo mês, informa o WSJ

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve Bank de Boston, Susan Collins, sinalizou abertura para um corte na taxa de juros já no próximo mês, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira, citando uma entrevista.
Collins disse que espera que a inflação continue subindo até o final do ano, antes de retomar o declínio anterior em 2026, segundo a reportagem.
(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru)
