Collins, do Fed, sinaliza abertura para cortes nas taxas já no próximo mês, informa o WSJ

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve Bank de Boston, Susan Collins, sinalizou abertura para um corte na taxa de juros já no próximo mês, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira, citando uma entrevista.

Collins disse que espera que a inflação continue subindo até o final do ano, antes de retomar o declínio anterior em 2026, segundo a reportagem.

(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru)