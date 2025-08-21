Distribuidores de aço plano esperam estabilidade de preços das usinas até fim do ano

Segundo os números do Inda, as vendas de aços planos pelos distribuidores em julho subiram 10,1% sobre junho e avançaram cerca de 3% no comparativo anual, para 345,5 mil toneladas.

O setor distribuidor terminou o mês passado com estoque 16,2% mais alto que em julho de 2024, a 1,096 milhão de toneladas, equivalente a 3,2 meses de estoques ante uma média histórica de 2,9 meses, segundo os dados do Inda.

Para agosto, a expectativa do Inda é de queda de 2,5% nas vendas de aço plano no Brasil, para 336,9 mil toneladas.

Loureiro citou um crescimento de 12% no consumo aparente de aço plano, mas afirmou que essa expansão tem se dado sobre formação de estoques.

"Isso não reflete consumo real... O que está crescendo é o estoque e esse volume grande está na mão dos importadores. Isso está pressionando muito o mercado", disse Loureiro.

A alta dos estoques, disse o executivo, tende a perder força mais para o final do ano diante da atual incerteza entre os importadores sobre o nível do câmbio em meio à guerra comercial e tensões geradas por Washington na aplicação de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal.