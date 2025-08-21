Distribuidores de aço plano esperam estabilidade de preços das usinas até fim do ano

O setor distribuidor terminou o mês passado com estoque 16,2% mais alto que em julho de 2024, a 1,096 milhão de toneladas, equivalente a 3,2 meses de estoques ante uma média histórica de 2,9 meses, segundo os dados do Inda.

Para agosto, a expectativa do Inda é de queda de 2,5% nas vendas de aço plano no Brasil, para 336,9 mil toneladas.

Loureiro citou um crescimento de 12% no consumo aparente de aço plano, mas afirmou que essa expansão tem se dado sobre formação de estoques.

"Isso não reflete consumo real... O que está crescendo é o estoque e esse volume grande está na mão dos importadores. Isso está pressionando muito o mercado", disse Loureiro.

A alta dos estoques, disse o executivo, tende a perder força mais para o final do ano diante da atual incerteza entre os importadores sobre o nível do câmbio em meio à guerra comercial e tensões geradas por Washington na aplicação de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal.

"A grande maioria dos importadores trabalha com pagamento para 180 dias... Há uma certa tensão por causa dessa possibilidade de disparada do dólar... Isso deve gerar diminuição de importação e na virada do ano poderemos ter um mercado mais saneado", disse Loureiro.