Dólar fecha perto da estabilidade com diferencial de juros compensando pressões

Às 17h11, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,05%, a R$5,493 na venda.

Os movimentos da moeda brasileira variaram em uma faixa estreita na sessão, enquanto globalmente o dólar avançava sobre divisas fortes e emergentes na esteira de reajustes na perspectiva para a política monetária do Federal Reserve.

Um dia antes de aguardado discurso do chair do Fed, Jerome Powell, no simpósio econômico de Jackson Hole, promovido pelo banco central dos EUA, os mercados foram surpreendidos com uma pesquisa PMI, da S&P Global, que mostrou que o setor industrial do país retomou o crescimento em agosto.

Com isso, operadores reduziram a 70% a chance de o Fed retomar os cortes na taxa de juros a partir de setembro, segundo dados da LSEG, ante uma probabilidade de 84% no dia anterior. A mudança impulsionou o dólar, que se beneficia de um patamar mais alto para os custos dos empréstimos.

"O cenário da economia norte-americana é bastante complexo e incerto, tem dúvidas importantes, porque a gente ainda não entende muito bem quais são as mudanças que estão acontecendo na economia", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Por isso o discurso de Powell vai ser importante. Em Jackson Hole, ele costuma trazer mensagens importantes sobre a política monetária, e os investidores querem saber como é que ele está enxergando esse balanço de riscos para o país."