Dólar sobe com impasse Brasil-EUA e simpósio de Jackson Hole em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,25%, a R$5,504 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão eram influenciados pela agenda doméstica, com os agentes expressando preocupação com a aparente escalada no impasse comercial e diplomático entre Brasil e Estados Unidos desde uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira.

Dino determinou que cidadãos brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis estrangeiras relacionadas a atos cometidos no Brasil, o que indicou que o ministro Alexandre de Moraes não pode sofrer as punições da imposição pelos EUA de sanções com base na Lei Magnitsky.

Sobre a decisão, Moraes ainda comentou em entrevista exclusiva à Reuters na terça que tribunais brasileiros podem punir instituições financeiras nacionais que bloquearem ou confiscarem ativos domésticos em resposta a ordens norte-americanas.

A percepção do mercado é de que a decisão criou um novo obstáculo para as tentativas do governo brasileiro de negociar a tarifa de 50% dos EUA sobre produtos do país, enquanto também teme uma resposta do lado norte-americano que possa afetar a operação de bancos brasileiros.

O governo dos EUA acusa Moraes de emitir prisões de forma arbitrária e restringir a liberdade de expressão. O ministro também é relator do julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado, o que o presidente Donald Trump classifica como "caça às bruxas".