Dólar tem leve alta na abertura com Jackson Hole e impasse Brasil-EUA em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, conforme os investidores voltavam suas atenções para o início do simpósio econômico de Jackson Hole, promovido pelo Federal Reserve, com o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos também no radar.

Às 9h05, o dólar à vista subia 0,26%, a R$5,4872 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,15%, a R$5,498.