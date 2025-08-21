Dólar tem leve alta na abertura com Jackson Hole e impasse Brasil-EUA em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, conforme os investidores voltavam suas atenções para o início do simpósio econômico de Jackson Hole, promovido pelo Federal Reserve, com o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos também no radar.
Às 9h05, o dólar à vista subia 0,26%, a R$5,4872 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,15%, a R$5,498.
Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,49%, a R$5,4728.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.
(Por Fernando Cardoso)
