Assine UOL
Economia

EUA e UE firmam acordo comercial; autoridade dos EUA prevê alívio nas tarifas de automóveis em semanas

Por Andrea Shalal e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e a União Europeia firmaram nesta quinta-feira um acordo comercial estruturado alcançado no mês passado que inclui uma tarifa de 15% dos EUA sobre a maioria das importações da UE, incluindo automóveis, produtos farmacêuticos, semicondutores e madeira.

Em uma declaração conjunta de três páginas e meia, os dois lados listaram os compromissos assumidos, incluindo a promessa da UE de eliminar as tarifas sobre todos os produtos industriais dos EUA e de fornecer acesso preferencial ao mercado para uma ampla gama de frutos do mar e produtos agrícolas norte-americanos.

Washington tomará medidas para reduzir as atuais tarifas de 27,5% sobre carros e peças automotivas, um enorme fardo para as montadoras europeias, uma vez que Bruxelas apresentar a legislação necessária para promulgar os cortes tarifários prometidos sobre os produtos norte-americanos, disse a declaração.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram o acordo em 27 de julho no luxuoso campo de golfe de Trump em Turnberry, na Escócia, após uma reunião de uma hora que se seguiu a meses de negociações.

Os dois líderes se reuniram novamente nesta semana como parte das negociações que visam acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, e ambos elogiaram seu acordo comercial como uma conquista histórica. A declaração conjunta disse que o acordo pode ser expandido ao longo do tempo para cobrir áreas adicionais e melhorar ainda mais o acesso ao mercado.

Uma autoridade sênior do governo dos EUA, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar publicamente, disse que as montadoras europeias poderiam ver alívio das atuais tarifas dos EUA dentro de "semanas".

A declaração conjunta foi "uma jogada para responsabilizar um ao outro" e garantir que ambos os lados cumpram as promessas anunciadas no mês passado, disse a autoridade.

"Estamos tentando fazer uma sequência com a União Europeia para garantir que ... eles sintam pressão suficiente para obter o mandato necessário para iniciar o processo legislativo para reduzir suas tarifas, conforme prometeram", disse a autoridade.

Continua após a publicidade

"Estamos confiantes de que eles farão isso. É bom que todas as partes se certifiquem de que todos estejam na mesma página e tomem medidas ao mesmo tempo."

A declaração disse que a redução tarifária dos EUA sobre automóveis e autopeças entrará em vigor no primeiro dia do mês em que a UE introduzir a legislação, oferecendo a perspectiva de alívio retroativo para as montadoras. Não ficou imediatamente claro quando Bruxelas iniciará o processo legislativo.

A declaração conjunta observou que os EUA concordaram em aplicar apenas tarifas de Nação Mais Favorecida a partir de 1º de setembro sobre aeronaves e peças da UE, produtos farmacêuticos genéricos e ingredientes, precursores químicos e recursos naturais indisponíveis, incluindo cortiça.

Também reiterou a intenção da UE de adquirir US$750 bilhões em gás natural liquefeito (GNL), petróleo e produtos de energia nuclear dos EUA, além de US$40 bilhões adicionais em chips de inteligência artificial fabricados nos EUA.

Ainda repetiu a intenção de que as empresas da UE invistam mais US$600 bilhões em setores estratégicos dos EUA até 2028.

Ambos os lados se comprometeram a abordar "barreiras comerciais digitais injustificadas", segundo a declaração, e a UE concordou em não adotar taxas de uso de rede.

Continua após a publicidade

Eles também concordaram em negociar regras de origem para garantir que os benefícios do acordo sejam predominantemente acumulados para ambos os parceiros comerciais.

Além disso, eles disseram que avaliarão a cooperação para proteger seus respectivos mercados de aço e alumínio contra o excesso de capacidade, garantindo ao mesmo tempo cadeias de oferta seguras entre si, inclusive por meio de cotas tarifárias.

(Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.