EUA e UE firmam acordo comercial; autoridade dos EUA prevê alívio nas tarifas de automóveis em semanas

Washington tomará medidas para reduzir as atuais tarifas de 27,5% sobre carros e peças automotivas, um enorme fardo para as montadoras europeias, uma vez que Bruxelas apresentar a legislação necessária para promulgar os cortes tarifários prometidos sobre os produtos norte-americanos, disse a declaração.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram o acordo em 27 de julho no luxuoso campo de golfe de Trump em Turnberry, na Escócia, após uma reunião de uma hora que se seguiu a meses de negociações.

Os dois líderes se reuniram novamente nesta semana como parte das negociações que visam acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, e ambos elogiaram seu acordo comercial como uma conquista histórica. A declaração conjunta disse que o acordo pode ser expandido ao longo do tempo para cobrir áreas adicionais e melhorar ainda mais o acesso ao mercado.

Uma autoridade sênior do governo dos EUA, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar publicamente, disse que as montadoras europeias poderiam ver alívio das atuais tarifas dos EUA dentro de "semanas".

A declaração conjunta foi "uma jogada para responsabilizar um ao outro" e garantir que ambos os lados cumpram as promessas anunciadas no mês passado, disse a autoridade.

"Estamos tentando fazer uma sequência com a União Europeia para garantir que ... eles sintam pressão suficiente para obter o mandato necessário para iniciar o processo legislativo para reduzir suas tarifas, conforme prometeram", disse a autoridade.