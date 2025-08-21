Eurofarma reduz prejuízo no 2º tri com melhora operacional

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa do setor farmacêutico Eurofarma divulgou na noite desta quinta-feira um prejuízo líquido de R$92,6 milhões no segundo trimestre, inferior à perda de R$205,2 milhões apurada na mesma etapa do ano passado, com efeito de melhora operacional no período.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) saltou para R$301,4 milhões no segundo trimestre, de R$72,5 milhões um ano antes. Com ajustes, o Ebitda expandiu 89%, para R$476,6 milhões, segundo relatório de resultados.