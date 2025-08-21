Fed prepara reinicialização de sua estratégia expansiva durante encontro em Jackson Hole

Mas Powell sinalizou que uma recalibragem está chegando, possivelmente enfatizando a inflação estável como base para os melhores resultados do mercado de trabalho e relegando algumas ideias para momentos em que a economia estiver anormalmente fraca ou a inflação estiver anormalmente baixa, como ocorreu na década anterior à pandemia.

Naqueles anos, quando o Fed organizou uma série nacional de visitas à comunidade, os funcionários perguntavam sobre a inflação e "as pessoas olhavam para nós como se tivéssemos duas cabeças. Essa não era a questão" quando as preocupações com emprego e crescimento eram mais importantes, disse a professora da Duke University, Ellen Meade, que ajudou a organizar a revisão do arcabouço de 2020 como uma das principais consultoras do Fed. "O mundo parece muito diferente hoje".

Powell já reconheceu que a linguagem adotada em 2020 havia sido superada pelo aumento da inflação durante a pandemia de Covid-19 e que provavelmente estava em vias de ser abandonada. Ele deve detalhar o novo documento de estratégia ao discursar na conferência anual de pesquisa do Fed na sexta-feira.

A ata da reunião de 29 e 30 de julho do Fed, divulgada na quarta-feira, disse que o comitê está perto de finalizar as mudanças em sua declaração de princípios e reiterou que ela "será projetada para ser robusta em uma ampla gama de condições econômicas".

A abordagem atual foi criticada por introduzir complexidades que podem ter retardado a resposta do Fed à inflação em 2021 e se mostrou irrelevante para a forma como a economia evoluiu durante a pandemia.

Grande parte do que foi introduzido em 2020, especialmente uma promessa controversa de permitir que períodos de inflação alta compensem os períodos de inflação baixa, de modo que a média seja de 2% ao longo do tempo, surgiu da experiência do Fed ao tentar elevar a taxa de juros de um patamar próximo a zero, onde estava presa após a recessão de 2007 a 2009.