Vale atenua perda do Ibovespa em meio a incertezas locais antes de Jackson Hole

De acordo com o analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, a bolsa continuou sensível ao ruído jurídico-diplomático doméstico, com o fluxo de recursos especialmente sensível ao noticiário envolvendo a Lei Magnitsky e seus desdobramentos para o setor financeiro.

Eventos recentes, citou, reavivaram dúvidas sobre a intersecção entre sanções estrangeiras e a operação cotidiana dos bancos com exposição internacional, reprecificando risco regulatório e minando o sentimento do segmento.

Nos últimos dias, movimentos do STF, em particular a decisão do ministro Flávio Dino de que leis e decisões estrangeiras não se aplicam a brasileiros no Brasil, adicionaram incertezas sobre o cumprimento de sanções dos EUA e preocupações com o risco de escalada nas tensões entre os dois países.

Lima também chamou a atenção para a cautela global pré-Jackson Hole, com investidores evitando posições direcionalmente agressivas antes dos sinais do Fed, que reverberou na B3. O foco está principalmente na fala de Jerome Powell, na sexta-feira, e eventuais sinais sobre os próximos movimentos de juros nos EUA.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 0,85%, acompanhando os preços futuros de minério de ferro na China, onde contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,98%.