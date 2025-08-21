Ibovespa mostra indefinição com receios sobre STF-EUA e expectativa para fala de Powell

De acordo com o responsável pela mesa de ações do BTG Pactual, Jerson Zanlorenzi, é um momento de maior volatilidade no mercado local, com o volume transacionado na bolsa na véspera (R$16,19 bilhões), reforçando o nível de incertezas.

"Temos ruídos internos grandes no Brasil, questões sendo discutidas em Brasília que impedem muitas vezes o fundamento de fazer o movimento que a gente imaginaria de preço", afirmou no Morning Call BTG, publicado no perfil do banco no X.

Ele destacou que o Brasil teve uma temporada de balanços muito forte no Brasil, com resultados que dão um conforto de ver a bolsa atrativa no patamar de valuation, assim como há possibilidade de o país começar um ciclo de corte de juros.

Mas ponderou que ainda há "incertezas e ruídos elevados no Brasil que podem afugentar esse capital estrangeiro, enquanto o local não está tão incentivado a aumentar seus portfólios".

Os ativos brasileiros, principalmente ações de bancos, têm sido pressionados nessa semana por preocupações com uma possível escalada nas tensões entre EUA e Brasil, após movimentos do STF que adicionam incerteza sobre o cumprimento de sanções dos EUA.

No exterior, o simpósio de Jackson Hole está sob o holofote, precisamente o discurso de Jerome Powell, com investidores, conforme pontuou a Monte Bravo Investimentos, aguardando sinais sobre os próximos passos da política monetária.