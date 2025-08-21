iFood se une a Mottu para atrair mais entregadores

SÃO PAULO (Reuters) - O iFood e a plataforma de locação de motos Mottu firmaram parceria para facilitar o acesso de entregadores à locação de motos em todo o Brasil e permitir uma aceleração do crescimento das duas companhias.

Por meio da parceria, anunciada nesta quinta-feira, os entregadores ligados a ambas as empresas terão acesso facilitado a motos econômicas, com até 20% de desconto na caução e condições diferenciadas para iniciar ou renovar o contrato, a partir de setembro.

Dependendo do volume de entregas, os entregadores que atuarem em ambas as plataformas poderão receber uma receita extra de até R$350 por mês.