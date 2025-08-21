Impacto econômico de tarifas será fundamental para nota de crédito dos EUA, diz analista da S&P

A S&P, que se tornou a primeira agência de classificação de risco a cortar a nota máxima do governo dos EUA em 2011, disse que a perspectiva da recomendação dos EUA permanece estável.

Lisa Schineller, principal analista dos EUA na S&P Global Ratings, disse que a execução e os efeitos das políticas comerciais e orçamentárias serão decisivos para as futuras classificações.

"Os resultados de como a legislação orçamentária é executada, como a receita tarifária é obtida, seu impacto combinado sobre o crescimento e o investimento que leva a resultados fiscais melhores ou piores ou semelhantes, esse é o nosso foco", disse ela em uma entrevista à Reuters.

Analistas independentes afirmaram que o projeto de lei que Trump sancionou no mês passado poderia acrescentar US$3,3 trilhões à dívida do país na próxima década.

Schineller disse que o horizonte de previsão da S&P ao avaliar a qualidade de crédito dos EUA é de cerca de três ou quatro anos.

Embora não espere que a lei de corte de impostos reduza o déficit orçamentário dos EUA, ela disse que as receitas tarifárias esperadas nesse horizonte compensariam - até certo ponto - o impacto da legislação.