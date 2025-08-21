Índice de Xangai fecha em máxima de uma década com alta de fintechs e stablecoins

XANGAI (Reuters) - As ações da China avançaram nesta quinta-feira, com o índice de referência de Xangai fechando no nível mais alto de uma década, impulsionado por ganhos em ações de fintechs e stablecoins depois que uma matéria da Reuters sinalizou grande mudança na postura de Pequim em relação aos ativos digitais.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,13%, marcando o maior nível de fechamento desde agosto de 2015, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,39%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,24%.

As ações de fintechs e de stablecoins ficaram entre as maiores altas depois que a Reuters informou, citando fontes, que a China está considerando permitir o uso de stablecoins sustentadas em iuanes pela primeira vez para impulsionar a adoção de sua moeda globalmente.