Juros futuros sobem com maior percepção de risco sobre o Brasil diante de noticiário local

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,77%, em alta de 13 pontos-base ante 13,637% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,92%, com ganho de 14 pontos ante 13,781%.

Nesta sessão, os investidores continuaram demonstrando receios com o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos, principalmente depois de uma decisão judicial do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que gerou a percepção de piora nas relações dos dois países.

Dino determinou na segunda-feira que cidadãos brasileiros não podem ser afetados por leis estrangeiras relacionadas a atos cometidos no Brasil, indicando, na prática, que o ministro Alexandre de Moraes não poderá sofrer as consequências das sanções econômicas impostas por Washington a ele.

Os agentes financeiros avaliam que a decisão de Dino dificultou as tentativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA, e temem que uma resposta norte-americana possa afetar as operações de bancos nacionais.

Para além da questão comercial, outras notícias divulgadas nesta quinta também abalaram o mercado doméstico. Pela manhã, uma pesquisa Genial/Quaest mostrou Lula liderando todos os cenários eleitorais de 1º turno para 2026 e ampliando a vantagem sobre seus adversários no 2º turno.

De forma geral, os investidores projetam que um novo mandato do presidente possa colocar o país em uma trajetória fiscal ainda mais delicada, em meio a dúvidas sobre o comprometimento de Lula com o controle das contas públicas.