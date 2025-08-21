Lucro do BNDES soma R$13,3 bi no 1º semestre com ajuda de operação com ações da JBS

O BNDES citou efeito positivo no segundo trimestre de R$901 milhões oriundo de operações com ações da JBS, sendo R$267 milhões com a venda de papéis e R$634 milhões com a dupla listagem da empresa no Brasil e nos Estados Unidos.

No final de junho, a carteira de participações societárias do banco alcançou R$80,3 bilhões, de R$87,6 bilhões três meses antes. O banco citou ajuste a valor de mercado negativo de Petrobras (-R$6,2 bilhões) e alienação de ações de JBS (-R$ 2,5 bilhões), atenuados pela valorização de Copel (+R$1,3 bilhão).

A carteira de crédito expandida do BNDES totalizou R$597,5 bilhões no final da primeira metade do ano, aumento de 13% ano a ano, com o índice de inadimplência de mais de 90 dias ficando em 0,03%, queda de 0,04 ponto percentual.

Os desembolsos no primeiro semestre somaram R$54,6 bilhões, alta de 11% ante o mesmo período de 2024, enquanto as consultas por financiamento subiram 7%, para R$133,2 bilhões, e as aprovações de empréstimos cresceram 9%, para R$72,8 bilhões.

O retorno sobre o patrimônio (ROE) do BNDES ficou em 18,8% no primeiro semestre, declínio de 0,8 ponto ano a ano, enquanto o ROE recorrente recuou 0,3 ponto, para 10,3%.