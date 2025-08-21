SAIBA MAIS-Como Powell usou Jackson Hole para sinalizar o que está por vir

Parte como lição de história e parte como dissecação das medidas de política comercial no primeiro mandato de Trump na Casa Branca que estavam começando a obscurecer as perspectivas, o discurso de Powell em 2019 foi recebido em poucas horas pelo presidente dos EUA que perguntou nas mídias sociais "quem é nosso maior inimigo" - Powell ou o líder chinês Xi Jinping?

O que Powell disse: "Temos monitorado três fatores que estão pesando sobre essa perspectiva favorável: desaceleração do crescimento global, incerteza quanto à política comercial e inflação baixa... agiremos conforme apropriado para sustentar a expansão, com um mercado de trabalho forte e a inflação próxima de seu objetivo simétrico de 2%."

O que o Fed fez: Após um corte de um quarto de ponto percentual na taxa de juros em julho, o Fed fez mais duas reduções nos custos de empréstimos em setembro e outubro, muito menos do que Trump havia exigido. Então, a pandemia chegou e tudo mudou.

2020: EMPREGO "INCLUSIVO", INFLAÇÃO MÉDIA DE 2%

Feito remotamente por causa da pandemia, o discurso de Powell em 2020 definiu uma nova abordagem para a política monetária que deu mais peso à defesa do mandato de emprego do Fed.

O que Powell disse: "Nossa declaração revisada enfatiza que o emprego máximo é uma meta ampla e inclusiva... O nível de emprego pode ser igual ou superior às estimativas em tempo real de seu nível máximo sem causar preocupação, a menos que seja acompanhado de sinais de aumentos indesejados na inflação ou do surgimento de outros riscos que possam impedir a realização de nossas metas... Após os períodos em que a inflação estiver abaixo de 2%, a política monetária adequada provavelmente terá como objetivo alcançar uma inflação moderadamente acima de 2% por algum tempo."