Stellantis deve elevar produção no Brasil este ano, diz diretor

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de veículos da Stellantis no Brasil deve crescer este ano apesar de desafios de mercado que incluem juros elevados, disse o vice-presidente para assuntos regulatórios para América do Sul do grupo, João Irineu Medeiros.

No ano passado, a empresa que reúne várias marcas como Jeep, Citroen e Fiat, produziu cerca 900 mil veículos no Brasil.

"O mercado está difícil e é sempre muito complexo, mas o Brasil hoje vende 2,5 milhões de veículos leves por ano e tendência é chegar até 2030 em 3 milhões, segundo grandes consultorias", disse o executivo à Reuters durante entrega do prêmio Anuário Integridade ESG, na véspera.