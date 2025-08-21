Suzano vai elevar preços da celulose a clientes a partir de setembro

Na Europa e nos Estados Unidos, os aumentos serão de US$80 por tonelada. Na Europa, o preço médio do produto irá para US$1.080 a tonelada.

Procurada pela Reuters, a Suzano confirmou o reajuste, sem detalhar os valores.

O reajuste nos preços da commodity vem alguns dias após a Suzano aplicar um aumento de US$20 para clientes asiáticos com efeito imediato.

Na ocasião, o vice-presidente de celulose da Suzano, Leonardo Grimaldi, afirmou em teleconferência com analistas sobre os resultados da empresa no segundo trimestre que as encomendas em julho tinham atingido níveis "excepcionalmente altos" e que o padrão sugeria uma movimento de reestocagem.

"Vemos um cenário que suporta preços maiores", disse Grimaldi na ocasião, citando que "tendências similares poderiam se seguir nos próximos meses" sobre os outros mercados para além da Ásia.