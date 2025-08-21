UE pressiona para garantir tarifas mais baixas dos EUA para carros a partir de 1º de agosto

Washington tomará medidas para reduzir as atuais tarifas americanas de 27,5% sobre carros e peças automotivas, o que representa um enorme ônus para as montadoras europeias, quando Bruxelas apresentar a legislação necessária para promulgar os cortes tarifários prometidos sobre os produtos norte-americanos, afirmou a declaração.

Segundo o comunicado, a redução das tarifas norte-americanas sobre automóveis e autopeças entrará em vigor no primeiro dia do mês em que a UE apresentar a legislação.

Sefcovic disse que a Comissão Europeia tem a "firme intenção" de apresentar propostas até o final do mês, o que significa que a redução da tarifa de automóveis dos EUA seria aplicada a partir de 1º de agosto.

Um funcionário sênior do governo dos EUA, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente, disse que as montadoras europeias poderiam obter alívio das atuais tarifas dos EUA dentro de "semanas".

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram o acordo em 27 de julho no luxuoso campo de golfe de Trump em Turnberry, Escócia, após meses de negociações.

Os dois líderes se reuniram novamente esta semana como parte das negociações que visam acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, e ambos elogiaram seu acordo comercial como uma realização histórica. A declaração conjunta disse que o acordo pode ser expandido ao longo do tempo para cobrir áreas adicionais e melhorar ainda mais o acesso ao mercado.