Wall Street recua conforme investidores se preparam para discurso de Powell

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy e Carolina Mandl
(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíram nesta quinta-feira, com investidores temendo comentários potencialmente duros do chair do Federal Reserve na sexta-feira, o que pode desencadear volatilidade, enquanto os resultados trimestrais da grande varejista Walmart prejudicaram o humor do mercado.
Todas as atenções estão voltadas para o simpósio de Jackson Hole, onde o chair do Fed, Jerome Powell, discursará na sexta-feira. Operadores acompanharão de perto suas falas para obter pistas sobre os cortes na taxa de juros dos Estados Unidos em setembro, após a recente fraqueza do mercado de trabalho.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,40%, para 6.370,15 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,34%, para 21.100,31 pontos. O Dow Jones caiu 0,34%, para 44.783,75 pontos.
