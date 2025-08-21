Walmart eleva previsão anual; foco em preços baixos atrai consumidores

(Reuters) - O Walmart elevou sua previsão de vendas e lucros para o ano fiscal nesta quinta-feira, impulsionado pela forte demanda de consumidores de todos os níveis de renda.

Os resultados mostram que a empresa continuou a se beneficiar da crescente sensibilidade aos preços entre os norte-americanos, com uma receita de US$177,4 bilhões no segundo trimestre. Em média, os analistas esperavam receita de US$176,16 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A confiança do consumidor foi debilitada devido ao medo de uma inflação mais alta, impactando o balanço de algumas redes de varejo, porém as vendas do Walmart permaneceram resistentes.