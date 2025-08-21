Zoom eleva projeções anuais com base em forte demanda por ferramentas de IA

(Reuters) - O Zoom elevou suas previsões anuais para receita e lucro nesta quinta-feira, apostando nas tendências de trabalho híbrido e na integração da tecnologia de inteligência artificial em seus produtos, o que levou suas ações a subirem 4,5% no pós-mercado.

A integração da IA em toda a sua linha de produtos e a ampliação de seu portfólio de serviços ajudaram a empresa a sustentar o crescimento de sua plataforma de videoconferência, principal oferta do grupo, ao mesmo tempo em que capacitaram a empresa a entrar e escalar em novos mercados.

Em junho, a empresa apresentou o Virtual Agent 2.0, que pode concluir de forma autônoma tarefas complexas, como atualizar contas ou agendar compromissos, com a tecnologia de IA agêntica.