Ações europeias fecham em picos de 5 meses após Powell sugerir corte de juros em setembro

Os comentários de Powell abriram a porta para um corte na taxa de juros na reunião do Fed de 16 e 17 de setembro, mas também colocaram um forte peso nos relatórios de empregos e inflação que serão recebidos antes disso.

Operadores agora colocam uma probabilidade de quase 90% em um corte nos juros do Fed em setembro, contra cerca de 75% antes dos comentários de Powell.

"O fato de o Fed estar agora se preparando para oferecer ao mercado aquele corte de 25 pontos-base, pelo menos o que eles esperavam, está criando muita euforia", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

"Geralmente, quando o Fed é mais brando, isso é positivo para o mercado financeiro global."

As mineradoras lideraram os ganhos setoriais com uma alta de 1,6%, acompanhando o avanço dos preços do cobre, que atingiram o maior nível em uma semana após os comentários de Powell. [MET/L]

Os setores voltados para o consumidor, como os de automóveis e de viagens e lazer, subiram 1,4% e 1,3%, respectivamente.