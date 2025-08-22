Após recorde, Shell mira manter produção entre 420-450 mil barris/dia no Brasil este ano

A Shell é a segunda produtora de petróleo do Brasil, atrás da Petrobras, sua parceira em projetos como o campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, onde mais uma plataforma do tipo FPSO entrou em operação em maio.

"Batemos recorde de produção no Brasil", disse ele, evitando falar em projeções para o ano.

"Estamos muito satisfeitos se conseguirmos manter esse patamar entre 420 e 450 mil", afirmou Costa, em evento do Lide, no Rio de Janeiro.

A produção do Brasil responde por parte importante do total global da Shell no mundo, cuja meta é de 1,4 milhão de barris de óleo equivalente até a próxima década.

A empresa está analisando a participação no leilão do pré-sal marcado para outubro deste ano, acrescentou.

"Temos times olhando para próximo leilão de outubro. Se vamos participar ou não, vamos deixar pro dia do leilão."