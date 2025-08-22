Canadá removerá várias tarifas retaliatórias sobre produtos dos EUA, diz premiê

Carney observou que os Estados Unidos recentemente deixaram claro que não vão impor tarifas sobre os produtos canadenses que estiverem em conformidade com o acordo de livre comércio entre os EUA, México e Canadá, algo que ele considerou positivo.

"Nesse contexto e em consonância com o compromisso do Canadá com o USMCA, anuncio hoje que o governo canadense agora se igualará aos Estados Unidos, removendo todas as tarifas do Canadá sobre produtos norte-americanos especificamente cobertos pelo USMCA", disse ele.

"O Canadá e os EUA restabeleceram o livre comércio para a grande maioria de nossos produtos", acrescentou, reiterando que, em comparação com seus parceiros comerciais, as exportações canadenses ainda estão sujeitas, em geral, a um nível baixo de tarifas dos EUA.

O Canadá vem mantendo conversas com os Estados Unidos sobre uma nova relação econômica e de segurança há meses, mas os dois lados não estão próximos de um acordo.

O Canadá e a China são os únicos países a contra-atacar os Estados Unidos com tarifas, para grande irritação do governo norte-americano.

"Acolhemos com satisfação essa medida do Canadá, que já deveria ter sido tomada há muito tempo. Estamos ansiosos para continuar nossas discussões com o Canadá sobre as preocupações comerciais e de segurança nacional do governo", disse um funcionário da Casa Branca.