Coreia do Sul envia delegação à China conforme tarifas de Trump alteram dinâmica comercial

Lee, que obteve uma vitória decisiva em eleição antecipada em junho, adotou um tom mais conciliatório em relação à China - a segunda maior economia do mundo - destacando seu papel como um importante parceiro comercial. Ele expressou hesitação em adotar uma postura firme em relação às tensões de segurança no Estreito de Taiwan.

A delegação planeja se reunir com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, de acordo com o gabinete presidencial da Coreia do Sul.

"Um relacionamento saudável, estável e continuamente aprofundado entre a China e a República da Coreia é do interesse fundamental dos dois povos e também contribui para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade na região e no mundo", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, nesta sexta-feira.

Embora Seul tenha conseguido reduzir as tarifas de Trump sobre os produtos sul-coreanos de 25% para 15% em um acordo comercial em julho, o novo governo foi forçado a tomar medidas para apoiar as empresas na gestão das restrições comerciais e na exploração de novos mercados.

As autoridades de Pequim também estão explorando maneiras de diversificar as exportações chinesas para além dos EUA - o principal mercado consumidor do mundo - caso uma trégua comercial duradoura se mostre difícil e Trump restabeleça as tarifas elevadas sobre os produtos chineses.

(Reportagem de Ju-min Park em Seul e Laurie Chen em Pequim)