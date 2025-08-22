Diretor de negócios do GPA renuncia

SÃO PAULO (Reuters) - O GPA, dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, anunciou nesta sexta-feira pedido de renúncia do diretor de negócios, Fréderic Garcia, segundo ata de reunião do conselho de administração.

O documento também mostra a aprovação de Rodolfo Costa Neves Francisco como membro do comitê financeiro e de auditoria do GPA.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Alexandre Caverni)