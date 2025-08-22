Discurso de Powell em Jackson Hole incendeia mercados com tom mais brando

"Powell foi mais brando do que o mercado esperava, mas ele está respondendo ao enfraquecimento do mercado de trabalho, reconhecendo os riscos existentes. Portanto, isso nos prepara para um corte em setembro. Isso é positivo", disse Jay Hatfield, presidente-executivo da Infrastructure Capital Management.

O discurso em Jackson Hole ocorreu após um fraco relatório de empregos de julho e significativas revisões para baixo dos números anteriores de empregos que alimentaram as apostas de que o banco central dos EUA cortará a taxa de juros ainda este ano da atual faixa de 4,25% a 4,5%.

Antes do discurso de Powell, operadores atribuíram uma probabilidade de 70% a um corte de 0,25 ponto na taxa de juros em setembro. Isso mudou para 89%, de acordo com dados da LSEG.

O discurso fez com que o dólar caísse. O índice do dólar, que mede a moeda em relação a uma cesta de pares, caía 0,8%.

Enquanto isso, os rendimentos do Treasury de dois anos, que são mais sensíveis aos juros, caíam cerca de 8 pontos-base, para 3,692%, após o discurso. Os retornos da nota de referência de dez anos perdiam cerca de 5 pontos-base, para 4,255%.

As ações dos EUA já se saíram bem em torno de conferências anteriores de Jackson Hole em agosto, mas o mercado tem visto movimentos consideráveis em ambas as direções nos últimos anos.