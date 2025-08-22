Dólar recua quase 1% após Powell sinalizar possível corte de juros em setembro

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,89%, a R$5,436 na venda.

Em falas mais cedo para o evento anual promovido pelo Fed, Powell disse observar riscos crescentes para o mercado de trabalho dos EUA, acrescentando que a perspectiva básica do banco central norte-americano é afrouxar sua política monetária, diante do patamar restritivo em que se encontra.

"Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores. Essa situação incomum sugere que os riscos de queda no emprego estão aumentando", disse Powell.

No entanto, ele não sinalizou quando ou em qual velocidade a taxa de juros poderá ser cortada, ressaltando também a importância de se ter cautela conforme as autoridades aguardam por mais dados econômicos antes da próxima reunião do Fed, em 16 e 17 de setembro.

As falas de Powell foram suficientes para os agentes financeiros reforçarem apostas de que o banco central dos EUA poderá retomar os cortes de juros a partir de setembro.

No momento, operadores precificam 80% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa, segundo dados da LSEG, ante 65% de probabilidade antes do discurso. Um segundo corte de mesma magnitude está totalmente precificado até dezembro.