Dólar recua mais de 1% após Powell abrir porta para corte de juros pelo Fed

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 1,03%, a R$5,429 na venda.

Em seu discurso no evento promovido pelo banco central dos Estados Unidos, Powell abriu a porta para cortar os juros, mas não se comprometeu, navegando por uma linha tênue ao reconhecer os riscos crescentes para o mercado de trabalho, mas também apontar que os riscos de uma inflação mais alta permanecem.

"Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores. Essa situação incomum sugere que os riscos de queda no emprego estão aumentando", disse Powell.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,98%, a 97,645.

Após o discurso, operadores aumentaram suas apostas de que o Fed poderá realizar um corte de 0,25 ponto percentual em setembro, agora em 84% segundo dados da LSEG. Antes da fala de Powell, a probabilidade chegou a se aproximar de 65%.

Os comentários do chair do Fed eram aguardados durante toda a semana pelos agentes financeiros. Em sessões recentes, a moeda norte-americana teve baixa volatilidade no exterior, em meio à cautela dos mercados.