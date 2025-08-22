Dólar tem leve baixa enquanto mercados aguardam discurso de Powell

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,16%, a R$5,476 na venda.

O grande destaque desta sessão será a fala de Powell, a partir das 11h, no evento promovido pelo banco central dos EUA, com os agentes financeiros em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária do país.

Operadores têm precificado uma chance de 70% de o Fed retomar os cortes na taxa de juros em sua reunião de setembro, segundo dados da LSEG, com outra redução quase totalmente precificada até dezembro.

O discurso de Powell pode alterar essas projeções, em meio a dados econômicos ambíguos. Se por um lado o mercado de trabalho dos EUA tem mostrado claras indicações de desaceleração, com dados fracos para criação de empregos, alguns indicadores de inflação, como os preços ao produtor, têm começado a registrar uma pressão altista, desafiando o mandato duplo do Fed.

Falas recentes de outros membros do Fed têm sinalizado que o banco central dos EUA pode estar dividido sobre qual parte do mandato -- emprego máximo ou inflação baixa -- priorizar, com algumas autoridades defendendo cortes imediatos nos juros, enquanto outras optam pela cautela.

"Os investidores aguardam para saber o que Powell vai trazer e é importante acompanhar a fala porque estamos em um contexto de incerteza econômica muito elevada, há muitas dúvidas e pouca confiança sobre como a economia norte-americana vai evoluir", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.