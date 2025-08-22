Economia da Alemanha encolhe 0,3% no 2º trimestre após tarifas dos EUA reduzirem exportações

"Parece cada vez mais improvável que qualquer recuperação substancial se concretize antes de 2026", disse Carsten Brzeski, chefe global de macroeconomia do ING.

A Alemanha foi o único membro das economias avançadas do G7 que não cresceu nos últimos dois anos e as tensões comerciais podem colocá-la a caminho de um terceiro ano de recessão pela primeira vez na história alemã do pós-guerra.

Reavivar a economia é uma das principais prioridades do novo governo alemão, especialmente devido aos temores de que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, possam causar ainda mais sofrimento para a economia voltada para a exportação. Uma tarifa básica de 10% dos EUA entrou em vigor em 5 de abril.

O governo alemão aprovou um "estímulo ao investimento", que oferece melhores opções de depreciação para as empresas, e prometeu gastos extras com defesa e infraestrutura, além de uma redução no imposto corporativos.

Outras medidas serão necessárias, disse o Ministério da Economia.

"O que foi decidido até agora não é suficiente, é necessário mais para tornar a Alemanha competitiva novamente e colocá-la de volta no caminho do crescimento", disse um porta-voz do ministério à Reuters.