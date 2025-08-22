Ibovespa sobe com Powell, mas caminha para queda semanal

"O receio é até que ponto isso vai afetar os bancos, até que ponto isso vai afetar as empresas e a economia brasileira... bancos hoje são 20% do índice, quando a gente fala de empresas financeiras, a gente está falando de quase 30% do índice."

"Qualquer coisa que afete diretamente esse setor, com certeza, não só mexe no índice, mas também mexe no humor de todos os outros setores, que ficam à mercê dessa situação."

DESTAQUES

- BRASKEM PNA subia 0,24%, tendo como pano de fundo notícia de que o prazo de 90 dias de exclusividade para negociações com o fundo Petroquímica Verde, detido pelo empresário Nelson Tanure, chegou ao fim, mas a Novonor, detentora de 50,1% do capital votante da Braskem, permanece em tratativas com o fundo para a alienação da sua participação.

- PETROBRAS PN era negociada em alta de 1,62%, apesar da pouca variação do preço do petróleo no exterior, onde o barril do Brent, referência para a estatal, subia apenas 0,15%. PETROBRAS ON ganhava 1,75%.

- VALE ON registrava variação positiva de 0,92%, em novo dia de suporte para o Ibovespa, apesar da queda nos preços futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações com declínio de 0,71%, a 770 iuanes (US$107,25) a tonelada. Na semana, o contrato recuou 0,97%.