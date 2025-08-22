Juros futuros despencam após chair do Fed abrir a porta para cortes de juros

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,63%, com queda de 14 pontos ante 13,77% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,8%, ante 13,93%.

Em falas para o evento anual promovido pelo Fed, Powell disse observar riscos crescentes para o mercado de trabalho dos EUA, acrescentando que a perspectiva básica do banco central norte-americano é ajustar sua política monetária, mesmo sem sinalizar quando ou em qual velocidade.

"Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores. Essa situação incomum sugere que os riscos de queda no emprego estão aumentando", disse Powell.

Ele também ressaltou a importância de se ter cautela conforme as autoridades aguardam por mais dados econômicos antes da próxima reunião do Fed, em 16 e 17 de setembro.

Na visão dos mercados, o discurso de Powell confirmou a projeção de que os dados recentes de emprego dos EUA levarão o banco central a precisar cortar sua taxa de juros pela primeira vez no ano no próximo mês.

Isso deve ocorrer mesmo diante de um cenário misto para a maior economia do mundo, que, para além de números fracos de emprego, também tem apresentado pressões inflacionárias mais altas, em meio à imposição de tarifas elevadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.