Negociações com Tanure sobre venda da Braskem persistem apesar de fim de exclusividade

Uma fonte familiarizada com o fundo de investimento Petroquímica Verde, ligado a Tanure, disse à Reuters que nenhum acordo será assinado até que se tenha certeza de que os passivos ambientais da Braskem não serão transferidos para os novos parceiros e credores.

No início deste mês, Tanure disse em uma declaração à Reuters que um acordo com as entidades envolvidas no desastre era uma "condição sine qua non" para o negócio.

Uma segunda fonte próxima às negociações confirmou que a resolução da questão da responsabilidade ambiental é, desde o primeiro dia, fundamental para o avanço das negociações com Tanure.

A decisão da Novonor de continuar as negociações com a Tanure mantém a porta aberta para um acordo, mas "envia um sinal importante aos bancos que estavam desconfortáveis com a situação", acrescentou a fonte.

Enquanto isso, a empresa de private equity IG4 Capital está trabalhando para lançar uma oferta rival pelo controle acionário da Braskem, com o objetivo de consolidar a dívida bancária da Novonor e trocá-la por ações da Braskem, disseram fontes.

As ações da Braskem fecharam em alta de 4% nesta sexta-feira ante valorização de 2,6% do Ibovespa.