Nike aposta no crescimento da China com foco nos esportes ao ar livre

NOVA YORK (Reuters) - A entrada da Nike no mercado em expansão das atividades recreativas ao ar livre — que terá início na segunda-feira com o lançamento de um novo tênis para corrida em trilha — testará se a empresa é capaz de transformar uma submarca pouco conhecida em um importante motor de crescimento.

A gigante do vestuário esportivo planeja anunciar uma versão de seu tênis de corrida Ultrafly - com sua submarca para atividades ao ar livre, ACG - na Ultra-Trail du Mont-Blanc, uma ultramaratona na França que começa na segunda-feira, disse o porta-voz da Nike, Jay Paavonpera.

A medida faz parte do esforço da Nike para reposicionar a ACG como um participante sério no segmento de corrida em trilha de alta performance. De modo mais amplo, a medida está alinhada com a estratégia do presidente-executivo Elliott Hill de reorientar a marca Nike em torno de esportes essenciais, como a corrida, em um momento em que seu domínio está sendo desafiado por rivais menores.