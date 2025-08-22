Powell abre porta para corte de juros ao mencionar risco para emprego, mas não se compromete

"Também é possível, no entanto, que a pressão de alta sobre os preços, devido às tarifas, possa estimular uma dinâmica inflacionária mais duradoura, e esse é um risco a ser avaliado e administrado."

"A estabilidade da taxa de desemprego e outras medidas do mercado de trabalho nos permitem prosseguir com cautela ao considerarmos mudanças em nossa política monetária. No entanto, com a política em território restritivo, a perspectiva básica e a mudança no equilíbrio de riscos podem justificar ajustes em nossa postura", disse Powell, observando que, embora se espere que as tarifas elevem os preços, o cenário básico é que esse impacto sobre a inflação diminua.

Os comentários de Powell abrem caminho para um corte de juros na reunião do Fed de 16 a 17 de setembro, mas também dão grande importância aos relatórios de emprego e inflação que serão divulgados antes disso.

O discurso ofereceu pouca orientação sobre quando ou com que velocidade os juros podem cair, provavelmente fomentando ainda mais a pressão do presidente Donald Trump, que afirma não haver risco de inflação e que o Fed deveria cortar os juros imediatamente.

Trump vem pressionando o Fed com pedidos de renúncia de Powell, que se ampliaram nesta semana para a diretora Lisa Cook.

O discurso é o último de Powell como chair, com seu mandato terminando em maio. Trump está buscando um substituto e pressionando Powell e outros membros da diretoria a renunciarem na expectativa de nomear a maioria dos sete membros do órgão.