Powell anuncia ajustes em arcabouço de política monetária do Fed para cenário econômico alterado

"Continuamos a acreditar que a política monetária deve ser voltada para o futuro e considerar as defasagens em seus efeitos sobre a economia" e que o Fed deve equilibrar os riscos para seus mandatos de emprego e inflação ao definir a política monetária, disse Powell.

Ele acrescentou que estabelecer metas numéricas para o nível ideal de emprego é "insensato".

O novo decreto se afasta do desafio onipresente de a política monetária ter de operar com juros muito baixos devido a um período de inflação muito baixa em relação à meta de 2% do Fed, o cenário que informou sua revisão de 2020.

Powell disse que na nova estrutura "removemos a linguagem" sobre o ambiente de juros baixos e "retornamos a um arcabouço de metas de inflação flexíveis e eliminamos a estratégia de 'maquiagem'" apresentada em 2020, a última vez que o Fed atualizou seus princípios operacionais gerais.

"Nossa declaração revisada enfatiza nosso compromisso de agir com firmeza para garantir que as expectativas de inflação de longo prazo permaneçam bem ancoradas, para o benefício de ambos os lados de nosso mandato duplo", acrescentou Powell.

A revisão dos princípios operacionais do banco central era amplamente esperada. A ata da reunião de 29 e 30 de julho, divulgada na quarta-feira, observou que a revisão "seria projetada para ser robusta em uma ampla gama de condições econômicas".