Produção e vendas de aço recuam no Brasil em julho sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A produção brasileira de aço bruto em julho caiu quase 10% sobre o mesmo período do ano passado e as vendas recuaram cerca de 3%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Aço Brasil, que representa siderúrgicas instaladas no país.

A produção somou 2,8 milhões de toneladas, perto da média mensal do ano, e mostrou recuos de cerca de 8% tanto nos produtos longos quanto nos planos.

Já as vendas no mercado interno foram de 1,86 milhão de toneladas, com recuo de 3,5% nos aços planos, usados em bens como automóveis e máquinas, e leve alta de 0,4% nos produtos longos, comumente utilizados pela construção civil.