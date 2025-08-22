Produção e vendas de aço recuam no Brasil em julho sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A produção brasileira de aço bruto em julho caiu quase 10% sobre o mesmo período do ano passado e as vendas recuaram cerca de 3%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Aço Brasil, que representa siderúrgicas instaladas no país.
A produção somou 2,8 milhões de toneladas, perto da média mensal do ano, e mostrou recuos de cerca de 8% tanto nos produtos longos quanto nos planos.
Já as vendas no mercado interno foram de 1,86 milhão de toneladas, com recuo de 3,5% nos aços planos, usados em bens como automóveis e máquinas, e leve alta de 0,4% nos produtos longos, comumente utilizados pela construção civil.
O consumo aparente, que considera a produção doméstica, mais importações, menos exportações, teve alta de 1,8%, para 2,34 milhões de toneladas. No ano, o indicador acumula crescimento de 8,1%, a quase 16 milhões de toneladas em meio a um incremento de 24,4% nas importações, enquanto as vendas internas subiram 1,8%.
O Aço Brasil afirmou ainda que enquanto as exportações despencaram 29% em julho sobre um ano antes, a 1,05 milhão de toneladas, pressionadas pelo impacto do fim das cotas livres de imposto de importação dos Estados Unidos, as importações de aço pelo Brasil subiram 4,2% no período, para 616 mil toneladas, ficando próximas de máximas históricas para o período.
Na véspera, o presidente do Inda, de distribuidores de aços planos, Carlos Loureiro, afirmou que o crescimento do consumo aparente no mês passado se deu sobre o forte volume das importações e que a situação tende a manter os preços do aço sob pressão no mercado interno até pelo menos o final do ano.
(Por Alberto Alerigi Jr.)
