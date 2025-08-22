São necessários mais dados para decidir se corte de juros do Fed em setembro é justificado, diz Musalem

"A política monetária agora está no lugar certo para um mercado de trabalho em pleno emprego e uma inflação acima da meta. Está no lugar certo... para estar se inclinando contra a inflação", afirmou Musalem. "Mas isso é em um mercado de trabalho de pleno emprego. Se você avaliar que há risco para o mercado de trabalho, então essa definição inicial de política monetária precisa ser ajustada."

"Atualizarei minha perspectiva e o balanço de riscos até dois ou três dias antes da reunião", disse ele. "Então, vou decidir."

Musalem falou à margem da conferência anual de pesquisa do Fed em Jackson Hole, onde o chair do banco central, Jerome Powell, em comentários mais cedo, apontou para um possível corte na taxa de juros em setembro, dado um "cenário base" de que a inflação impulsionada pelas tarifas provavelmente desaparecerá, enquanto os riscos para o mercado de trabalho parecem estar aumentando.

"A perspectiva base e a mudança no equilíbrio dos riscos podem justificar o ajuste da postura de nossa política monetária", disse Powell, palavras que investidores interpretaram como significando que os cortes estão chegando.

Entretanto, "a palavra-chave aqui é 'podem', eu acho", disse Musalem, que vota na política de juros este ano.

Sua abordagem mais descompromissada mostrou a relutância contínua de algumas autoridades em reduzir os juros enquanto a inflação estiver acima da meta do Fed e com risco de subir.