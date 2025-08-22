Sob observação da Casa Branca, Powell deve sinalizar se Fed está inclinado ou não a cortar juros

Reduzir os juros enquanto os preços estão subindo e a inflação ainda está acima da meta pode enviar uma mensagem perigosa aos consumidores por parte de um Fed cuja credibilidade no controle da inflação é um de seus principais ativos, disse o presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, em uma entrevista à CNBC gravada na noite de quarta-feira, antes do início da conferência. Schmid, o anfitrião da conferência, votou este ano com a maioria para manter os juros em 4,25% a 4,50%.

"A credibilidade de nossa ancoragem nesse número de inflação... é algo muito importante", disse Schmid. "Acho que temos que ter cuidado com o que a redução dos juros de curto prazo faria com a mentalidade da inflação", já que os preços ainda estão subindo mais rápido do que a meta do Fed e espera-se que acelerem.

Powell falará às 11h (horário de Brasília) no que provavelmente será seu discurso de despedida no principal fórum de pesquisa do Fed, já que seu mandato como chair termina em maio. Seus comentários devem ainda revelar um novo arcabouço operacional do Fed que simplifique o conjunto mais complexo de princípios revelados na conferência há cinco anos.

Com relação à política monetária, alguns analistas esperam um possível comprometimento. Powell pode abrir a porta para um corte em setembro, reconhecendo o enfraquecimento do crescimento do emprego e a necessidade de garantir que ele não enfraqueça ainda mais, sem se comprometer com nada mais até que as autoridades tenham mais certeza de que qualquer aumento na inflação desaparecerá e se revelará um salto único nos preços.

Isso não deve satisfazer Trump, que diz que os juros devem ser reduzidos para cerca de 1%, ou os investidores que apostam em vários cortes este ano - embora as apostas até mesmo em uma redução em setembro esteja vacilando.

"O refrão constante de que a política monetária é restritiva não se encaixa realmente nos dados... E, a menos que eu acredite que haverá uma cratera absoluta no mercado de trabalho, o que não parece acontecer, tudo parece cada vez mais inclinado para a inflação", disse Adam Posen, presidente do Instituto Peterson de Economia Internacional e ex-membro do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra. "Vejo que a previsão... continua na direção da estagflação, aumentando a inflação e desacelerando o crescimento."