Trump diz que demitirá diretora do Fed se ela não renunciar

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que demitirá a diretora do Federal Reserve Lisa Cook se ela não renunciar.

"Eu a demitirei se ela não renunciar", disse Trump a repórteres durante uma visita a um museu de Washington voltado para a Casa Branca.

Cook, a primeira mulher negra a fazer parte da diretoria do Fed, disse que não tem "nenhuma intenção de ser intimidada a renunciar" depois que Trump pediu sua renúncia na quarta-feira com base em alegações sobre hipotecas que ela possui em Michigan e na Geórgia.