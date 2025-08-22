TRX vende duas lojas ocupadas pelo Assaí em operações que somam R$160 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A TRX Investimentos anunciou nesta sexta-feira a venda de dois imóveis ocupados por lojas do Assaí, em operações que somam R$158 milhões e reduzirão cerca de R$100 milhões em dívidas do fundo RX Real Estate II, segundo comunicado à imprensa.

A gestora vendeu o imóvel ocupado por loja do Assaí em Teresina, em uma transação de R$69 milhões, e o que abriga o Assaí Goiânia -- R$89 milhões. O Assaí segue sendo inquilino e operando normalmente em ambos os casos.

A TRX afirmou que o imóvel de Teresina foi vendido para uma empresa do setor imobiliário e o de Goiânia faz parte de um acerto "pré-negociação" em que um acordo foi assinado para que a gestora escolha quem vai ser o comprador, afirmou a TRX.