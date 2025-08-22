UBS reduz perspectiva de lucros corporativos da zona do euro para 2025

(Reuters) - A UBS Global Wealth Management previu uma contração de 3% no crescimento dos lucros das empresas da zona do euro este ano, uma vez que os fracos resultados do segundo trimestre e os efeitos negativos de câmbio poderão pesar sobre os lucros.

A UBS, que anteriormente tinha estimado um crescimento estável para 2025, espera que os lucros recuperem com um crescimento de 5% em 2026 e uma aceleração mais rápida em 2027, apoiada pela melhoria da dinâmica comercial e pela clareza política.

Em nota divulgada na quinta-feira, a UBS manteve sua recomendação “neutra” em relação às ações da zona do euro.